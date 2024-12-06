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21:24, 6 декабря 2024Бывший СССР

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава ОВА Лисак: в Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Днепропетровской области Украины получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. По словам чиновника, также пострадали несколько десятков солнечных панелей и линии электропередач. Помимо этого, добавил он, были повреждены тринадцать частных домов, семь хозяйственных построек, пять гаражей и три легковых автомобиля.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и центра подготовки операторов дронов Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

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