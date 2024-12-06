Science Advances: установлен возраст одомашнивания древних собак

Ученые Университета Аризоны, Университета Аляски и других исследовательских учреждений обнаружили, что собаки и их предки начали устанавливать тесные отношения с людьми на территории Америки еще 12 тысяч лет назад. Это открытие было сделано на основе археологических раскопок на Аляске и опубликовано в журнале Science Advances.

Исследователи нашли кости, принадлежащие древним собакам, что позволяет утверждать, что процесс взаимодействия между людьми и собаками начался гораздо раньше, чем считалось ранее. Находки включают кости, которые дают основания для того, чтобы рассматривать их как первые примеры близких отношений между людьми и собаками на территории Северной Америки.

Для точной датировки и анализа этих находок использовались методы радиоуглеродного датирования. Этот подход позволил установить возраст костей, обнаруженных в археологических слоях, и подтвердить их происхождение. В частности, была датирована кость голени собаки, найденная в 2018 году, которая оказалась возрастом 12 000 лет. Также исследователи проанализировали челюсть собаки, найденную в 2023 году, и установили ее возраст в 8 100 лет.

Химический анализ костей показал, что животные, скорее всего, питались рыбой, что является необычным для собак в этом регионе, так как они обычно охотились на наземных животных. Этот факт свидетельствует о том, что собаки могли зависеть от людей в питании, что подтверждается наличием белков лосося в их костях. Исследование также показало, что собаки, возможно, были приручены людьми для выполнения различных функций, таких как охрана и помощь в ловле рыбы.

Палеонтологические данные позволили сделать вывод о том, что древние собаки на Аляске имели специфические отношения с людьми, что могло стать одним из факторов их раннего одомашнивания. Кроме того, эти находки могут раскрыть новые аспекты миграции и адаптации первых поселенцев Америки, а также их взаимоотношений с окружающей природой.