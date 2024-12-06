В Европе назвали три сценария урегулирования конфликта на Украине

Fatto Quotidiano назвала три сценария после мирного урегулирования на Украине

После прекращения огня на Украине возможны три сценария развития событий. Об этом заявила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Первым вариантом при мирном урегулировании конфликта европейская газета назвала разделение Украины на два блока по типу Германии после Второй мировой войны. Как предположили в издании, в этом случае подконтрольные Киеву территории могут быть приняты в НАТО. Однако и Москва, и Вашингтон считают такой вариант самым опасным, подчеркивается в материале.

«Во втором сценарии Украина превратится в восточноевропейский Израиль: вне НАТО, но при сохранении значительной военной помощи со стороны стран альянса», — указали в Il Fatto Quotidiano. Но такое решение будет дорогостоящим для союзников Киева, добавили в издании.

Третий вариант предполагает разделение Украины с созданием международной миссии. В последнюю, как поясняется в материале, могут войти силы стран, не входящих в НАТО: к примеру, Китая, Индии и стран Персидского залива. По мнению автора Il Fatto Quotidiano, такой сценарий наиболее близок к политике избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал условия мирного соглашения на Украине. Так, дипломат заявил, что Киев должен навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».