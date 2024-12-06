Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:24, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

В Европе назвали три сценария урегулирования конфликта на Украине

Fatto Quotidiano назвала три сценария после мирного урегулирования на Украине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Reuters

После прекращения огня на Украине возможны три сценария развития событий. Об этом заявила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Первым вариантом при мирном урегулировании конфликта европейская газета назвала разделение Украины на два блока по типу Германии после Второй мировой войны. Как предположили в издании, в этом случае подконтрольные Киеву территории могут быть приняты в НАТО. Однако и Москва, и Вашингтон считают такой вариант самым опасным, подчеркивается в материале.

«Во втором сценарии Украина превратится в восточноевропейский Израиль: вне НАТО, но при сохранении значительной военной помощи со стороны стран альянса», — указали в Il Fatto Quotidiano. Но такое решение будет дорогостоящим для союзников Киева, добавили в издании.

Материалы по теме:
«Считаю его неадекватным» Лавров дал интервью Такеру Карлсону. Что он сказал о Зеленском, Трампе и угрозе ядерной войны?
«Считаю его неадекватным»Лавров дал интервью Такеру Карлсону. Что он сказал о Зеленском, Трампе и угрозе ядерной войны?
Сегодня
Европа готова вложить миллиарды в оборонные заводы на Украине. Что они будут производить и как это изменит ход СВО?
Европа готова вложить миллиарды в оборонные заводы на Украине. Что они будут производить и как это изменит ход СВО?
4 декабря 2024

Третий вариант предполагает разделение Украины с созданием международной миссии. В последнюю, как поясняется в материале, могут войти силы стран, не входящих в НАТО: к примеру, Китая, Индии и стран Персидского залива. По мнению автора Il Fatto Quotidiano, такой сценарий наиболее близок к политике избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал условия мирного соглашения на Украине. Так, дипломат заявил, что Киев должен навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

      Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград»

      Захарова описала крушение планов Запада фразой «их так и корежит»

      На Западе раскрыли угрозу для власти Башара Асада при потере Хамы

      Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

      Терапевт предупредила о неочевидном симптоме рака легких

      Путин назвал дату подписания договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше