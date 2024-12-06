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19:50, 6 декабря 2024Экономика

В Евросоюзе не смогли одобрить новые санкции против России

Reuters: представители ЕС не смогли одобрить 15-й пакет санкций против России
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Marijan Murat / Reuters

Представители государств Европейского союза не смогли одобрить 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе.

Новый пакет включал в себя продление разрешения для Чехии импортировать российские нефтепродукты, поступающие в основном через Словакию. Однако два участника ЕС заблокировали принятие соответствующего решения из-за разногласий по поводу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Кроме того, в новом пакете речь шла о рестрикциях против танкеров перевозящих российскую нефть.

Ранее сообщалось, что одним из последствий санкционного давления на России стало то, что на западной рынке авиации сформировалась «недобросовестная конкуренция» в пользу Китая.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейскому союзу пора уйти от политики антироссийских санкций и взглянуть «правде в глаза». Дипломат убежден, что рестрикции продолжают вредить европейской экономике.

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