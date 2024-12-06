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10:10, 6 декабря 2024Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о просмотре Путиным интервью Лаврова с Карлсоном

Песков заявил, что Путин вряд ли успел посмотреть интервью Лаврова с Карлсоном
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, посмотрел ли Владимир Путин интервью главы российского МИД Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что президент России вряд ли успел посмотреть запись беседы министра с журналистом. По словам Пескова, Путин работает до глубокой ночи.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал цель Карлсона, которую он хотел достичь с помощью интервью с Лавровым. По его мнению, журналист хотел показать американцам позицию России по наиболее острым политическим вопросам.

Интервью Карлсона с Лавровым было опубликовано в ночь на 6 декабря. В соцсети X запись разговора набрала более двух миллионов просмотров через три часа после ее публикации.

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