В Совфеде высказались о целях Карлсона во время интервью с Лавровым

Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым хочет показать американцам позицию России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале высказался о целях, для которых американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, ведущий хочет показать гражданам США позицию Москвы по наиболее острым вопросам внешней политики.

Сенатор предположил, что поездка Карлсона была согласована с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Журналист заявлял, что команда нынешнего главы Белого дома Джо Байдена делала все, чтобы усилить угрозу ядерной войны с Россией, их усилия достигли апогея в период между выборами в США и вступлением нового лидера в должность.

«Ведь американцы даже не знают, что Байден поставил их страну на грань войны с Россией. Что же, после тонн лжи, низвергнутых на американскую публику либеральными СМИ США, это, несомненно, будет весьма полезно», — отметил Пушков. Он заключил, что уходящая администрация Соединенных Штатов «все еще старается навредить России, чем может».

4 декабря стало известно, что Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Журналист заявил, что сегодня мир находится ближе всего к ядерной войне. По его утверждению, текущее положение дел в международной политике уже оставило позади Карибский кризис по своему накалу.