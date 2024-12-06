В Кремле уличили Киев в желании обеспечить свою безопасность за счет других

Песков: Киев хочет обеспечить свою безопасность за счет других

Украина хочет обеспечить свою безопасность за счет других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссия — прим. «Ленты.ру») требуем равной безопасности для всех», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков оценил возможность начала переговоров России и Украины. По его словам, в настоящее время никаких оснований для этого нет.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал отношение российской стороны к посредническим усилиям для переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Москва готова приветствовать их.