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13:05, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле уличили Киев в желании обеспечить свою безопасность за счет других

Песков: Киев хочет обеспечить свою безопасность за счет других
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украина хочет обеспечить свою безопасность за счет других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нельзя обеспечивать безопасность одной страны в ущерб безопасности другой страны. Вот как раз Киев требует этого. А мы (Россия и Белоруссияприм. «Ленты.ру») требуем равной безопасности для всех», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков оценил возможность начала переговоров России и Украины. По его словам, в настоящее время никаких оснований для этого нет.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал отношение российской стороны к посредническим усилиям для переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Москва готова приветствовать их.

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