В России захотели собирать китайские автомобили

Алиханов: Россия ведет переговоры о локализации производства китайских машин

Россия ведет переговоры с китайским мультибрендовым производителем о возможности локализации сборки машин. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова сообщает ТАСС.

По словам министра, Россия хочет договориться с азиатскими странами о потенциальном перезапуске российских площадок по выпуску автомобилей. Главное в этом процессе — не повторить ошибок, как с западными компаниями.

Ранее об интересе к максимальной локализации производств, в том числе автомобилестроительных, говорил президент России Владимир Путин. По его словам, процесс ведется активно — представители китайских мультибрендовых предприятий приезжают ради обсуждения темы в РФ.

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что сотрудничество России и Китая в автопроме началось не из-за ухода западных автопроизводителей, а из-за того, что китайские автомобили превосходят по цене и качеству, в частности, немецкие. По его словам, «отношения с нашими китайскими друзьями» начались еще в 2015 году, хотя проекты обсуждали еще до этого. Тогда же, объяснил он, было создано производство в Туле (Сейчас там локализовано производство автомобилей Haval концерна Great Wall)

В октябре прошлого года Путин уже указывал, что россияне массово переходят на китайские автомобили не только из-за отсутствия конкуренции, но и по причине роста их качества.