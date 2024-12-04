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17:48, 4 декабря 2024Экономика

Путин заявил о превосходстве китайских автомобилей над европейскими

Путин объяснил отсутствие продаж западных автомобилей превосходством китайских
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Сотрудничество России и Китая в автопроме началось не из-за ухода западных автопроизводителей, а из-за того, что китайские автомобили превосходят по цене и качеству, в частности, немецкие. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, «отношения с нашими китайскими друзьями» начались еще в 2015 году, хотя проекты обсуждали еще до этого. Тогда же, объяснил он, было создано производство в Туле.

В октябре прошлого года Путин уже указывал, что россияне массово переходят на китайские автомобили не только из-за отсутствия конкуренции, но и по причине роста их качества.

Ранее российские таксисты пожаловались на продукцию китайского автопрома. По их мнению, у «китайцев» очень высокая цена, они часто ломаются, при этом запчасти достать исключительно сложно, а списывать автомобили приходится уже после 150 тысяч километров пробега, хотя и прошлых лидеров по закупкам ресурс достигал 250-300 тысяч километров.

По оценкам аналитиков Национального агентства промышленной информации, стоимость содержания китайского кроссовера за пять лет эксплуатации в некоторых случаях превосходит цену новой машины.

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле выяснил, что положительно относятся к автобрендам из Китая только 27 процентов россиян.

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