Политолог Доктороу: ВСУ могут быть разгромлены в течение нескольких недель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разгромлены в течение нескольких недель. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom завил политолог из США Гилберт Доктороу.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] с большими потерями проигрывает в конфликте, в течение нескольких недель его армия может быть разгромлена и будет вынуждена капитулировать, а он говорит так, как будто выигрывает», — сказал эксперт.

Доктороу подчеркнул, что разгром ВСУ может произойти в ближайшие недели еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Доктороу заявил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности«Орешник» Россия дала понять Западу, что больше игр не будет.

