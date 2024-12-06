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16:27, 6 декабря 2024Мир

В США назвали разгром Украины вопросом нескольких недель

Политолог Доктороу: ВСУ могут быть разгромлены в течение нескольких недель
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разгромлены в течение нескольких недель. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom завил политолог из США Гилберт Доктороу.

«Он [президент Украины Владимир Зеленский] с большими потерями проигрывает в конфликте, в течение нескольких недель его армия может быть разгромлена и будет вынуждена капитулировать, а он говорит так, как будто выигрывает», — сказал эксперт.

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Доктороу подчеркнул, что разгром ВСУ может произойти в ближайшие недели еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Доктороу заявил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности«Орешник» Россия дала понять Западу, что больше игр не будет.

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