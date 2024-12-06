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20:43, 6 декабря 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

ЦАХАЛ: ликвидирован глава воздушного подразделения ХАМАС в Газе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Глава воздушного подразделения радикального палестинского движения ХАМАС, который организовывал воздушный налет на юг Израиля в день атаки 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

«Глава воздушного подразделения ХАМАС Нидаль аль-Наджар был ликвидирован совместными силами ЦАХАЛ и Общей службой безопасности (ШАБАК) 3 декабря в секторе Газа. Он был одним из организаторов воздушного нападения на Израиль 7 октября 2023 года», — отмечается в публикации.

1 ноября Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) в ходе удара по сектору Газа ликвидировали члена политбюро ХАМАС и главу отдела связей Изз ад-Дина Кассаба.

17 октября ЦАХАЛ ликвидировала лидера ХАМАС Яхью Синвара.

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