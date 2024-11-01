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20:45, 1 ноября 2024Мир

Израиль сообщил о ликвидации члена политбюро ХАМАС

ЦАХАЛ: ВВС ликвидировали члена политбюро ХАМАС Изз ад-Дина Кассаба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nidal Eshtayeh / Globallookpress.com

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) в ходе удара по сектору Газа ликвидировали члена политбюро ХАМАС и главу отдела связей Изз ад-Дина Кассаба. Об этом сообщила пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«ВВС Израиля провели удар... в районе Хан-Юниса и уничтожили террориста Изз ад-Дина Кассаба. Кассаб был членом политического бюро ХАМАС и отвечал за координацию и связь между ХАМАС и другими террористическими организациями в секторе Газа. Вместе с ним был ликвидирован и его помощник, боевик Айман Айеш», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ «на сионистскую агрессию» приказал подготовить план удара по Израилю. Предполагается, что Иран нанесет очередной удар по Израилю после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Подобная дата вызвана тем фактом, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией конфликта для укрепления своих предвыборных позиций.

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