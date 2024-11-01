Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю

Лидер Ирана Хаменеи приказал подготовить план ответного удара по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал подготовить план ответного удара по Израилю. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявления руководства страны.

«Ответ Ирана на сионистскую агрессию однозначен. Мы никогда не оставляли агрессию без ответа за 40 лет. Мы способны уничтожить все, чем обладают сионисты, одной операцией», — приводит издание слова генерала Али Фадави, являющегося заместителем командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Предполагается, что Иран нанесет очередной удар по Израилю после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Подобная дата вызвана тем фактом, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией конфликта для укрепления своих предвыборных позиций.

Ранее заместитель пресс-секретаря израильской армии Элла Вавия заявила, что Тель-Авив готов к расширению эскалации со стороны Ирана. Она отметила, что удары ЦАХАЛ по иранским военным объектам обеспечили более широкую свободу действий авиации.