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02:46, 1 ноября 2024Мир

В Израиле сообщили о готовности к расширению эскалации Ираном

Представитель ЦАХАЛ Вавия: Израиль готов к расширению эскалации со стороны Ирана
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль готов к расширению эскалации со стороны Ирана, сообщила «Известиям» заместитель пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элла Вавия. Она указала, что удары ЦАХАЛ по военным объектам Исламской Республики 26 октября обеспечили более широкую свободу действий авиации в воздушном пространстве страны.

Вавия рассказала, что ЦАХАЛ атаковала ракетные комплексы «земля-воздух» и силы противовоздушной обороны (ПВО), которые ограничивали свободу израильской авиации в Иране. Представитель Армии обороны Израиля отметила, что атака осуществлялась с территорий, находящихся на расстоянии, превышающем 1,6 тысячи километров от целей.

«Если Иран продолжит толкать регион к эскалации, у нас максимальная готовность как к атаке, так и к обороне. Мы проводим постоянную оценку ситуации», — резюмировала Вавия.

Ранее появилась информация о том, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Ответ Ирана на недавний израильский удар может последовать до президентских выборов в США, считают в израильской разведке.

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