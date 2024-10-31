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00:33, 1 ноября 2024Мир

В Израиле назвали возможные сроки атаки Ирана

Axios: Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, попытка атаки может быть предпринята до президентских выборов в США. В то же время американский источник отметил, что Вашингтон не знает, было ли принято соответствующее решение Тегераном.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США 5 ноября. По мнению телеканала, это говорит о том, что Иран отказывается от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности израильской атаки.

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