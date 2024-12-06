Сийярто назвал обход антироссийских санкций общеевропейским видом спорта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провальной стратегию Европы по конфликту на Украине. Об этом он заявил во время выступления в университете Ньиредьхазы, трансляция которого доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что поставки оружия Киеву не смогли приблизить мир. Сийярто также раскритиковал санкционную политику Запада в отношении России. «Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта», — отметил он.

Ранее стало известно, что представители государств Евросоюза (ЕС) не смогли одобрить 15-й пакет антироссийских санкций. По данным Reuters, два участника объединения заблокировали принятие соответствующего решения из-за разногласий по поводу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.