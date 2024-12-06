Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 6 декабря 2024Мир

В Венгрии заявили о провале стратегии Европы по Украине

Сийярто назвал обход антироссийских санкций общеевропейским видом спорта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал провальной стратегию Европы по конфликту на Украине. Об этом он заявил во время выступления в университете Ньиредьхазы, трансляция которого доступна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что поставки оружия Киеву не смогли приблизить мир. Сийярто также раскритиковал санкционную политику Запада в отношении России. «Карательные меры наносят наибольший вред европейской экономике, а уклонение от них стало общеевропейским видом спорта», — отметил он.

Ранее стало известно, что представители государств Евросоюза (ЕС) не смогли одобрить 15-й пакет антироссийских санкций. По данным Reuters, два участника объединения заблокировали принятие соответствующего решения из-за разногласий по поводу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

      Беспилотники ВСУ атаковали сразу два российских региона

      На Украине испугались окружения ВСУ российскими войсками

      Убийцу фаната «Спартака» перевели поближе к родным

      В Румынии начали расследование против победившего на выборах кандидата

      Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

      Над британцами нависла опасность из-за шторма

      Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?

      В Британии высказались о переговорах по Украине

      Медведчук назвал ключевую цель режима Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше