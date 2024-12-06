В России назвали цель интервью Лаврова Карлсону

Сенатор Джабаров назвал отличной работой интервью Лаврова Карлсону

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту должно донести позицию Москвы до широкой американской общественности, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Цель беседы сенатор раскрыл в интервью «Ленте.ру».

«Сергей Викторович очень грамотно отвечал на все поставленные вопросы и резюмировал все то, о чем говорил наш президент, (...) в том числе перед началом специальной военной операции. Мы хотим гарантий безопасности для нашей страны и готовы отвечать на любые угрозы нашей стране. Мы показали, что наши красные линии — это не пустые слова: мы всегда готовы нанести удар, от которого они оправиться не смогут», — отметил Джабаров.

Мы против войны и против ядерной войны. Это доходчиво объяснил Лавров Такеру Карлсону. Я думаю, что содержание этого интервью будет доведено до сведения широкой американской публики, у Карлсона огромная аудитория. Я думаю, что это отличная работа, которая проделана нашим министром Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Карлсон приехал в Москву и взял полуторачасовое интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.

В Госдуме, комментируя беседу Лаврова и Карлсона, подчеркнули, что министр рассказал о позиции России, которая всегда была миротворческой. «Лавров обозначил позицию России, которая заключается в том, что мы всегда стремились и стремимся к диалогу со всеми. Готовы сотрудничать во всем, что не противоречит интересам нашей страны, готовы выстраивать отношения, основанные на международном праве. Мы всегда работали за и никогда не работали против», — объяснил депутат Госдумы Алексей Чепа.