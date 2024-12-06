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08:30, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач подсказал простой способ быстро засыпать

Хирург Радж: теплый душ помогает быстро уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Теплый душ перед сном помогает быстрее засыпать, считает хирург Карен Радж. Слова специалиста цитирует Daily Mirror.

По словам Раджа, когда температура тела снижается, мозг получает сигнал, что пришло время сна. Поэтому самый простой способ быстро уснуть — понизить температуру. «Парадоксальным образом теплый душ помогает телу остыть, поэтому вы чувствуете сонливость и хорошо высыпаетесь», — подсказал врач.

Специалист добавил, что холодный душ, наоборот, повышает внутреннюю температуру и помогает быть бодрым и собранным. «Секрет в том, что такие водные процедуры соответствуют нашим циркадным ритмам», — заключил Радж.

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