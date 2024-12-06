Врач предупредила о повышенном риске деменции у одной категории мужчин

Врач Павлова предупредила, что у мужчин с лишним весом выше риск деменции

У мужчин с лишним весом выше риск развития деменции, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В посте, опубликованном в Telegram, она рассказала, почему вероятность столкнуться с заболеванием у этой категории мужчин увеличивается.

Павлова сослалась на данные исследования, согласно которому у мужчин с избыточным весом с 55 лет начинали ухудшаться функции мозга и уменьшался объем серого вещества. При этом у женщин эти процессы начинались в 65 лет — на десять лет позже.

«Лишние килограммы приводят к масштабному воспалению в организме и ухудшению кровоснабжения мозга. Со временем объем серого вещества уменьшается, что характерно для деменции», — объяснила результата исследования Павлова. Врач добавила, что люди с избыточным весом часто едят много вредных продуктов, которые также негативно влият на работу мозга.

Ранее американский невролог Байбинг Чен назвал простой способ распознать деменцию на ранней стадии. По его словам, человек с деменцией не способен простоять на одной ноге 30 секунд.