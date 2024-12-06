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16:22, 6 декабря 2024Наука и техника

Названо число критических ошибок обновления Windows 11

Microsoft признала 14 критических ошибок обновления Windows 11 24H2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Число серьезных ошибок, возникших после выхода обновления Windows 11 24H2, достигло 14 штук. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Специалисты корпорации признали и собрали известные критические ошибки и баги, связанные с выходом обновления 24H2. Их оказалось 14 штук по состоянию на 6 декабря 2024 года. По словам журналистов издания The Register, с распространением Windows 11 их количество будет расти.

В том числе, Microsoft признала и начала работать над исправлением ошибки, вызывающей сбой в играх Ubisoft, проблемой с USB-накопителями с поддержкой протокола eSCL, сбоем, из-за которого обновление 24H2 нельзя установить на компьютеры производства Asus. Одной из первых признанных проблем оказались неполадки компьютеров пользователей игры Asphalt 8.

Специалисты The Register назвали ситуацию с ошибками Windows прискорбной. Журналисты рекомендовали пользователям, которые опасаются сбоев, отключить функцию автоматической установки обновлений для ОС.

В начале декабря Microsoft опубликовала инструкцию, посвященную восстановлению операционной системы (ОС) Windows 11 для устранения ошибок и сбоев. Функция доступна во всех версиях Windows, начиная с 22H2.

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