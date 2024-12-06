Названо число критических ошибок обновления Windows 11

Microsoft признала 14 критических ошибок обновления Windows 11 24H2

Число серьезных ошибок, возникших после выхода обновления Windows 11 24H2, достигло 14 штук. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Специалисты корпорации признали и собрали известные критические ошибки и баги, связанные с выходом обновления 24H2. Их оказалось 14 штук по состоянию на 6 декабря 2024 года. По словам журналистов издания The Register, с распространением Windows 11 их количество будет расти.

В том числе, Microsoft признала и начала работать над исправлением ошибки, вызывающей сбой в играх Ubisoft, проблемой с USB-накопителями с поддержкой протокола eSCL, сбоем, из-за которого обновление 24H2 нельзя установить на компьютеры производства Asus. Одной из первых признанных проблем оказались неполадки компьютеров пользователей игры Asphalt 8.

Специалисты The Register назвали ситуацию с ошибками Windows прискорбной. Журналисты рекомендовали пользователям, которые опасаются сбоев, отключить функцию автоматической установки обновлений для ОС.

В начале декабря Microsoft опубликовала инструкцию, посвященную восстановлению операционной системы (ОС) Windows 11 для устранения ошибок и сбоев. Функция доступна во всех версиях Windows, начиная с 22H2.