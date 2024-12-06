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05:03, 6 декабря 2024Мир

Европейский министр заявил о бедственном положении Украины

Министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что Украина проигрывает войну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Украина проигрывает войну и находится в бедственном положении перед возможными переговорами с Россией. Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет голландское издание Trouw.

Во время дебатов по оборонному бюджету в Палате представителей Нидерландов европейский министр отметил, что Россия имеет преимущество в зоне боевых действий.

«Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну», — подчеркнул Брекельманс. По его мнению, результаты выборов президента в США ухудшили ситуацию для Киева из-за позиции выигравшего в гонке Дональда Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западная Европа хочет подойти к российским границам через Украину.

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