Министр обороны Нидерландов Брекельманс заявил, что Украина проигрывает войну

Украина проигрывает войну и находится в бедственном положении перед возможными переговорами с Россией. Такое мнение высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет голландское издание Trouw.

Во время дебатов по оборонному бюджету в Палате представителей Нидерландов европейский министр отметил, что Россия имеет преимущество в зоне боевых действий.

«Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну», — подчеркнул Брекельманс. По его мнению, результаты выборов президента в США ухудшили ситуацию для Киева из-за позиции выигравшего в гонке Дональда Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западная Европа хочет подойти к российским границам через Украину.