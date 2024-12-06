Лавров заявил о желании стран Западной Европы подойти к границам России

Лавров: Западная Европа хочет подойти к российским границам через Украину

Страны Западной Европы хотят подойти к границам России через Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст интервью главы МИД американскому журналисту Такеру Карлсону есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметил дипломат, у западных стран были планы, которые обсуждались почти открыто. Они хотели разместить британские военно-морские базы на Азовском море, «присматривались» в Крыму и мечтали о создании там базы НАТО.

«Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину», — подчеркнул Лавров.

Министр также рассказал: чтобы заключить мирное соглашение с Москвой, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО. Кроме того, ей надо согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле», добавил он.

Дипломат назвал происходящее на Украине гибридной войной.