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02:07, 6 декабря 2024Мир

Лавров заявил о желании стран Западной Европы подойти к границам России

Лавров: Западная Европа хочет подойти к российским границам через Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Страны Западной Европы хотят подойти к границам России через Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст интервью главы МИД американскому журналисту Такеру Карлсону есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметил дипломат, у западных стран были планы, которые обсуждались почти открыто. Они хотели разместить британские военно-морские базы на Азовском море, «присматривались» в Крыму и мечтали о создании там базы НАТО.

«Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину», — подчеркнул Лавров.

Министр также рассказал: чтобы заключить мирное соглашение с Москвой, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО. Кроме того, ей надо согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле», добавил он.

Дипломат назвал происходящее на Украине гибридной войной.

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