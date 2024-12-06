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16:10, 6 декабря 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в службе интересам других стран

Каладзе: Зеленский служит не Украине, а интересам других стран
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский служит интересам других стран. В этом главу государства обвинил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«[Зеленский] не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — заявил Каладзе.

5 декабря Зеленский ввел санкции против грузинских властей. Вместе с тем президент Украины призвал Европу и США действовать с такой же принципиальностью.

Санкции Зеленского против грузинских чиновников прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сообщил, что официальных уведомлений из Киева об этом в Тбилиси не получали.

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