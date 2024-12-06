Каладзе: Зеленский служит не Украине, а интересам других стран

Президент Украины Владимир Зеленский служит интересам других стран. В этом главу государства обвинил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает ТАСС.

«[Зеленский] не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран», — заявил Каладзе.

5 декабря Зеленский ввел санкции против грузинских властей. Вместе с тем президент Украины призвал Европу и США действовать с такой же принципиальностью.

Санкции Зеленского против грузинских чиновников прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сообщил, что официальных уведомлений из Киева об этом в Тбилиси не получали.