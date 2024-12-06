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10:35, 6 декабря 2024Из жизни

Женщина нашла прах незнакомого мужчины в комиссионном магазине и вернула его семье

В США женщина случайно нашла прах незнакомого мужчины и вернула его семье
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, сотрудница комиссионного магазина случайно нашла прах незнакомого мужчины и потратила три месяца на то, чтобы найти родственников усопшего. Об этом пишет People.

Николь Макклейн разбирала коробку с пожертвованиями и наткнулась на капсулу на цепочке. Сначала женщина приняла подвеску за контейнер для таблеток, но потом поняла, что перед ней капсула с прахом. На ней было выгравировано имя «Марк Джонсон» и даты его жизни: 25 февраля 1966 — 29 марта 2020.

Женщина решила вернуть необычную находку семье Джонсона и организовала поисковую кампанию в социальных сетях. Макклейн даже оставила себе напоминание в календаре, чтобы не забыть решить этот вопрос. Женщина искала потенциальных знакомых семьи и просила незнакомых людей о помощи. В конце концов она обратилась за помощью к местному новостному изданию.

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Новости о найденной капсуле увидел пасынок бывшей жены Джонсона и рассказал ей об этом. Она связалась с Макклейн, дала ей контакты других родственников Джонсона и рассказала, что его не стало в 54 года из-за рака прямой кишки. В тот момент они уже не состояли в отношениях.

В День благодарения капсулу вернули дочери Джонсона. Она призналась, что до сих пор скучает по отцу. «Когда эта его частичка возвращается, кажется, что некоторые душевные раны заживают», — поделилась эмоциями с журналистами она.

Ранее сообщалось, что в городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) мужчина решил найти семью младенца, чей прах оказался в его автомобиле. Урна с детскими останками появилась в его машине после ее угона.

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