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08:00, 6 декабря 2024Из жизни

Женщина рассказала о порносъемках с лучшим другом отца старше нее на 26 лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @lifeofmyladelrey / TikTok

Женщина, восемь лет состоящая в отношениях с лучшим другом отца, заявила, что разница в возрасте никак не мешает их любви. Историей необычной пары делится The Sun.

Миле Дель Рей было 18, когда у нее завязался роман с мужчиной, который старше нее на 26 лет. По ее словам, инициатором этих отношений была она. Мужчина же долго колебался из-за большой разницы в возрасте. Это, как признается Дель Рей, стало для нее добрым знаком.

Женщина утверждает, что чувствует себя комфортно с 56-летним другом отца. По ее словам, они даже устраивают совместные порносъемки, а результаты публикуют в интернете.

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В соцсетях Дель Рей старается игнорировать критику и по-доброму высмеивает своего бойфренда. Однажды она пошутила, что его татуировки старше нее, и что иногда во время секса у него выпадает слуховой аппарат.

Ранее сообщалось, что порномодель Нова Хоторн из Австралии похвасталась романтическими отношениями с 63-летним мужчиной.

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