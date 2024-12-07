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09:11, 7 декабря 2024Спорт

Дубль и голевая передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» Малкина

Дубль и ассист Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» Малкина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артемий Панарин (10), Евгений Малкин (71)

Артемий Панарин (10), Евгений Малкин (71). Фото: 2024 USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Победить им помогли две заброшенные шайбы и голевая передача российского форварда Артемия Панарина. Его соотечественник из «Пингвинс» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Панарин довел количество набранных очков в НХЛ до 813. Он вошел в топ-10 российских бомбардиров в истории лиги, обойдя Сергея Гончара.

В нынешнем сезоне Панарин забросил 15 голов и сделал 17 передач в 25 матчах. На счету Малкина шесть шайб и 18 ассистов в 28 играх.

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