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22:53, 7 декабря 2024Спорт

Футболист Малафеев рассказал о романе с девушкой моложе него на 22 года

Футболист Вячеслав Малафеев рассказал о романе с 23-летней гимнасткой Шкатовой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал о романе с девушкой моложе него на 22 года.

45-летний спортсмен раскрыл отношения с 23-летней гимнасткой, серебряной медалисткой Олимпийских игр 2020 года в Токио Ангелиной Шкатовой. Отмечается, что пара опубликовала совместное романтическое видео в социальных сетях.

Малафеев был женат дважды. В первом браке с продюсером Мариной Безбородовой у них родилось двое детей — сын Максим и дочь Ксения. В 2011 году женщины не стало в результате ДТП. Спустя год Малафеев женился на Екатерине Комяковой. В 2023 году спортсмен развелся со второй женой.

Малафеев всю карьеру провел в петербургском «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

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