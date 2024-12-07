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19:09, 7 декабря 2024Мир

Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащих

INA: Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащих
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Khalid al-Mousily / Reuters

Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащих, запросивших разрешение на пересечение границы. Об этом сообщает агентство INA.

Отмечается, что солдаты армии Сирии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории страны приняли больше тысячи человек и оказали им необходимую помощь.

В конце ноября боевики повстанческих групп, включая исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), начали масштабное наступление в сторону городов, контролируемых армией Сирии. 7 декабря начались бои в Хомсе. В этот же день Aljazeera сообщила, что формирования сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль Пальмиру.

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