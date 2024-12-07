INA: Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащих

Ирак принял больше тысячи сирийских военнослужащих, запросивших разрешение на пересечение границы. Об этом сообщает агентство INA.

Отмечается, что солдаты армии Сирии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории страны приняли больше тысячи человек и оказали им необходимую помощь.

В конце ноября боевики повстанческих групп, включая исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), начали масштабное наступление в сторону городов, контролируемых армией Сирии. 7 декабря начались бои в Хомсе. В этот же день Aljazeera сообщила, что формирования сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль Пальмиру.