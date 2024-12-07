Кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начал принимать вопросы с Камчатки

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начала принимать вопросы с Камчатки

Кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начал принимать вопросы с Камчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского движения.

Отмечается, что обращение можно направить через сайт moskva-putinu.ru, а также через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Кроме того, заработает номер 0-40-40 для бесплатных СМС-сообщений, а на номер 8 800 200-40-40 можно бесплатно позвонить из любой точки страны», — уточняется в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет в четверг, 19 декабря. При этом сбор вопросов, уточнил Песков, начнется в ночь на воскресенье, 8 декабря.