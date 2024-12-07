Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:39, 7 декабря 2024Россия

Мигрантам установили единые цены на экзамены

Мишустин утвердил стоимость экзаменов по истории и русскому языку для мигрантов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Стоимость экзаменов по русскому языку, а также по истории и основам законодательства для мигрантов с целью получения гражданства составит 2 950 рублей, следует из постановления правительства, документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стоимость сдачи экзаменов для получения разрешения на временное проживание составит 5 900 рублей, для получения разрешения на работу — 3 800 рублей.

До этого сообщалось, что с 10 декабря будет запрещено принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Сертификат о владении иностранцами русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

Ранее глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев высказался, какой, по его мнению, должна быть миграционная политика в России. Он призвал к тому, чтобы страна была открыта к приему мигрантов, но правила приема и выдачи паспортов при этом должны быть очень жесткими.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто возможное требование Трампа к России в обмен на мир с Украиной

      Появились подробности поножовщины в краснодарской школе

      Мигрантам установили единые цены на экзамены

      В России ликвидировали «Международную лигу трезвости и здоровья»

      Ковальчук обвинил «Википедию» во лжи

      Бывшая первая ракетка мира прокомментировала положительный допинг‑тест

      На Украине назвали цель поездки главы офиса Зеленского в США

      Число просмотров интервью Лаврова Карлсону превысило пять миллионов

      Производитель обуви Ralf Ringer стал банкротом

      В России потребовали ограничить доступ к фильму «Руки вверх!»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше