Мигрантам установили единые цены на экзамены

Мишустин утвердил стоимость экзаменов по истории и русскому языку для мигрантов

Стоимость экзаменов по русскому языку, а также по истории и основам законодательства для мигрантов с целью получения гражданства составит 2 950 рублей, следует из постановления правительства, документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стоимость сдачи экзаменов для получения разрешения на временное проживание составит 5 900 рублей, для получения разрешения на работу — 3 800 рублей.

До этого сообщалось, что с 10 декабря будет запрещено принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Сертификат о владении иностранцами русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

Ранее глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев высказался, какой, по его мнению, должна быть миграционная политика в России. Он призвал к тому, чтобы страна была открыта к приему мигрантов, но правила приема и выдачи паспортов при этом должны быть очень жесткими.