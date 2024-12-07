Shot: ВС РФ сбросили ФАБ-1500 на одну из худших бригад ВСУ

Российские войска сбросили фугасную авиабомбу (ФАБ-1500) на место дислокации 143-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая, как утверждается, считается одной из худших бригад украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, она находилась в районе населенного пункта Двуречное на купянском направлении в Харьковской области. В результате удара полуторатонной бомбой военнослужащих бригады начали вносить в список без вести пропавших, при этом утверждается, что командование знало о наступлении ВС РФ на их плацдармы, но не дало возможности им покинуть свои позиции или перегруппироваться.

Сообщается, что бомба, сброшенная самолетом Су-34, уничтожила около 80 украинских военнослужащих.

Shot поясняет, что за последние месяцы увеличилось число случаев дезертирства военных этой бригады, пьянства командования, а также значительно возросло количество без вести пропавших.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в Донецкой народной республике. Удар по нему нанесли тремя авиабомбами ФАБ-250, которые оборудованы модулями планирования и коррекции.