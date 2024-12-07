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01:09, 7 декабря 2024Бывший СССР

На Западе сообщили о планах украинских подростков бежать из страны

The Times: подростки планируют бежать с Украины из-за мобилизации
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Украинские подростки планируют бежать из страны из-за требования к Киеву понизить возраст мобилизации. Об этом пишет британская газета The Times.

Журналист издания побеседовал с подростками из Харькова, которые «готовятся покинуть Украину, возможно, навсегда» из-за боевых действий, а также из-за страха быть отправленными на фронт. Один из собеседников поведал, что юноши выбирают учебу за границей, поскольку там безопаснее.

«В иностранном университете нет риска быть забранным в армию», — объяснил подросток, назвав обучение в Европе защитой от линии фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскритиковал планы по возможному снижению возраста мобилизации в ВСУ. Он также задался вопросом, будут ли защищать границы Украины 16-летние подростки.

В эффективности снижения призывного возраста также усомнились в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам лейтенанта с позывным Алекс, сражаются в основном «мужики по 40-50 лет».

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