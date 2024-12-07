Названа возможная причина гибели детей при пожаре в Подмосковье

Прокуратура: причиной гибели детей при пожаре в Подольске мог стать обогреватель

Причиной гибели детей при пожаре в подмосковном Подольске мог стать обогреватель. Возможную причину трагедии назвали в прокуратуре региона.

К трагедии в Подмосковье мог привести аварийный режим работы электрообогревателя. «Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в публикации.

В ходе тушения пожара специалисты нашли детей, которые, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались в больнице. «По предварительной информации, малолетние находились без присмотра взрослых», — уточнили сотрудники прокуратуры.

О гибели детей двух и четырех лет стало известно ранее 7 декабря.