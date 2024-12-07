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12:17, 7 декабря 2024Россия

Двое детей погибли из-за пожара в многоэтажном доме в Подмосковье

Два ребенка двух и четырех лет погибли на пожаре в многоэтажном доме в Подольске
Екатерина Ештокина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Подольске погибли двое детей из-за пожара в многоэтажном доме. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ.

Как сообщает издание, в результате случившегося в Подмосковье не выжили дети в возрасте двух и четырех лет. По предварительным данным, причиной стало отравление угарным газом. «Подробности инцидента уточняются», — говорится в публикации.

Ранее в декабре мощный пожар на складе в Нижнем Новгороде на площади 8400 квадратных метров удалось локализовать. В МЧС уточняли, что тушение осложняла высокая пожарная нагрузка — внутри были легковоспламеняющиеся материалы, однако специалисты смогли остановить распространение огня.

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