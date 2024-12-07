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17:26, 7 декабря 2024Мир

Оппозиция Южной Кореи пообещала регулярно выносить импичмент президенту

Оппозиция пообещала выносить на голосование импичмент Юн Сок Ёлю каждую неделю
Вячеслав Агапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Оппозиция Южной Кореи пообещала регулярно выносить импичмент президенту. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

По словам лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мена, после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю оппозиция обязательно добьется отрешения президента от должности. Сделать это он пообещал до конца года и рассказал о планах инициировать процедуру импичмента раз в неделю, каждую субботу.

«Мы ни за что не оставим попыток отрешить президента от должности. Обязательно привлечем к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу и преодолеем весь этот хаос... Мы обязательно объявим импичмент господину Юн Сок Ёлю, который стал самым худшим риском для Республики Корея», — заявил он.

По словам Ли Чжэ Мена, правящая «Гражданская сила», которая бойкотировала голосование, предала суверенитет. Он также заявил, что эта партия «захвата власти и вооруженного мятежа» больше не может считаться демократической.

Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. После провального голосования в парламенте по импичменту глава фракции правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил об отставке.

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