Появились подробности состояния актера Щербакова

Актер Щербаков находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней степени тяжести в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Актера госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Как писало издание Baza, Щербакова увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

Ранее появились подробности, куда перевезли артиста Щербакова после падения. Его доставили в ГКБ имени Федора Иноземцева.