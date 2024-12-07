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13:10, 7 декабря 2024Культура

Появились подробности состояния актера Щербакова

Актер Щербаков находится в больнице в состоянии средней степени тяжести
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Борис Щербаков находится в состоянии средней степени тяжести в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Актера госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Как писало издание Baza, Щербакова увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

Ранее появились подробности, куда перевезли артиста Щербакова после падения. Его доставили в ГКБ имени Федора Иноземцева.

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