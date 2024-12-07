Президент Южной Кореи пообещал досрочно уйти в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обязался досрочно уйти в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обязался досрочно уйти в отставку. Об этом сообщил лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун, передает РИА Новости.

«Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством [досрочно] уйти со своего поста», — сказал Хан Дон Хун.

Ранее Хан Дон Хун подал в отставку после провального голосования в парламенте по импичменту президенту. По его словам, он все еще считает необходимым отстранить президента от власти, однако его коллеги по партии бойкотировали голосование.

Национальное собрание страны не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента Юн Сок Ёлю. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200.