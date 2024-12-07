Путин потребовал доклад о плане по трудоустройству участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил составить план для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что доклад о выполнении этих задач Путин ожидает до 1 марта 2025 года.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о расширении прав и гарантий трудоустройства участников спецперации.
В конце сентября депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что участников СВО и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году.