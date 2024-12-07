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23:55, 7 декабря 2024Россия

Путин потребовал доклад о плане по трудоустройству участников СВО

Путин поручил составить план по повышению уровня трудоустройства участников СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил составить план для повышения уровня трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доклад о выполнении этих задач Путин ожидает до 1 марта 2025 года.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о расширении прав и гарантий трудоустройства участников спецперации.

В конце сентября депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что участников СВО и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году.

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