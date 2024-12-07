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14:51, 7 декабря 2024Бывший СССР

Россия ударила «Солнцепеком» по пункту дислокации ВСУ. Какие потери понесла украинская армия?

Удар «Солнцепека», уничтоживший до 45 солдат ВСУ, сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0 / Wikipedia

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что атака произошла в населенном пункте Разлив Волновахского района. В результате удара были ликвидированы до 45 военнослужащих ВСУ.

Также Минобороны показало видео работы «Солнцепека».

В ноябре ВС России получили партию модернизированных «Солнцепеков»

В начале ноября концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил ВС России партию ТОС-1А «Солнцепек». Конструкторы модернизировали боевую машину с учетом пожеланий бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, «Солнцепеки» получили решетчатые экраны для защиты направляющих от дронов-камикадзе и динамическую защиту, которая прикрывает корпус.

Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» оценивали в различных дорожных условиях

концерн «Уралвагонзавод»

За прошлый год предприятие увеличило выпуск ТОС-1А за счет расширения производственных мощностей, расширения штата и круглосуточной работы.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

В США говорили о разрушительной мощи «Солнцепеков»

В июне американское издание The National Interest (NI) сообщило, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» продемонстрировали разрушительную мощь в ходе СВО. По словам автора статьи, термобарические боеприпасы ТОС-1А создают облако пламени с температурой до 3000 градусов — это позволяет превратить отдельные объекты противника в пар. Установка на шасси танка Т-72А может нести 24 снаряда калибра 220 миллиметров, отметил журналист.

Боец ВС России с позывным Борода говорил, что боеприпас «Солнцепека» способен выжечь объекты на территории площадью до 200 квадратных метров. Чаще системы поражают цель 4-5 выстрелами, а после корректировки наносят дополнительный удар таким же количеством снарядов, уточнил он.

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