Удар «Солнцепека», уничтоживший до 45 солдат ВСУ, сняли на видео

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что атака произошла в населенном пункте Разлив Волновахского района. В результате удара были ликвидированы до 45 военнослужащих ВСУ.

Также Минобороны показало видео работы «Солнцепека».

В ноябре ВС России получили партию модернизированных «Солнцепеков»

В начале ноября концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил ВС России партию ТОС-1А «Солнцепек». Конструкторы модернизировали боевую машину с учетом пожеланий бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, «Солнцепеки» получили решетчатые экраны для защиты направляющих от дронов-камикадзе и динамическую защиту, которая прикрывает корпус.

Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества «Солнцепеков» оценивали в различных дорожных условиях концерн «Уралвагонзавод»

За прошлый год предприятие увеличило выпуск ТОС-1А за счет расширения производственных мощностей, расширения штата и круглосуточной работы.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

В США говорили о разрушительной мощи «Солнцепеков»

В июне американское издание The National Interest (NI) сообщило, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» продемонстрировали разрушительную мощь в ходе СВО. По словам автора статьи, термобарические боеприпасы ТОС-1А создают облако пламени с температурой до 3000 градусов — это позволяет превратить отдельные объекты противника в пар. Установка на шасси танка Т-72А может нести 24 снаряда калибра 220 миллиметров, отметил журналист.

Боец ВС России с позывным Борода говорил, что боеприпас «Солнцепека» способен выжечь объекты на территории площадью до 200 квадратных метров. Чаще системы поражают цель 4-5 выстрелами, а после корректировки наносят дополнительный удар таким же количеством снарядов, уточнил он.