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13:12, 7 декабря 2024Бывший СССР

Удар «Солнцепека» по пункту дислокации ВСУ попал на видео

Удар «Солнцепека», уничтоживший до 45 бойцов ВСУ в ДНР, сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Уточняется, что российские военнослужащие атаковали солдат ВСУ в населенном пункте Разлив Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР). В результате удара лишились жизни до 45 украинских бойцов.

В начале ноября сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» отправил ВС России партию ТОС-1А «Солнцепек». Конструкторы модернизировали боевую машину с учетом пожеланий бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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