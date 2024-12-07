Россиянин подписал рекордный для вратарей в НХЛ контракт

Россиянин Шестеркин подписал рекордный для вратарей в НХЛ контракт c «Рейнджерс»

Российский голкипер Игорь Шестеркин подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в соцсети X.

Зарплата вратаря составит 11,5 миллиона долларов в год. Это рекордная сумма для игроков на этой позиции в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Новое соглашение Шестеркина с «Рейнджерс» вступит в силу с сезона-2025/2026. Сейчас он зарабатывает 5,66 миллиона долларов за сезон.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 55 шайб.