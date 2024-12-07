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14:12, 7 декабря 2024Россия

Россиянин поджег себя и выпал из окна

Житель Воронежа поджег себя и выпал из окна на машину
Екатерина Ештокина

Житель Воронежа поджег себя и выпал из окна, приземлившись на машину, которая сгорела. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Камеры рядом стоящих домов сняли момент, когда воспламенившийся мужчина летел вниз. Известно, что происшествие случилось ночью в ЖК «Сердце города» на улице Куколкина. Местные жители, испугавшись шума и яркого света, предположили, что упал беспилотник.

Однако у подъезда горела машина и тело молодого человека. «Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя. Следствие устанавливает его мотивы», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре на складе в Нижнем Новгороде на площади 8400 квадратных метров удалось потушить мощный пожар. В ведомстве пояснили, что тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, поскольку внутри были легковоспламеняющиеся материалы.

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