Боец UFC поставит ультиматум при запрете триколора на турнирах

Боец UFC Алексеева: набила бы тату при запрете российского флага на турнирах

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева заявила, что делает при запрете триколора на турнирах организации. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моем теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не сможет выйти в октагон без российского флага.

Последний раз Алексеева выходила в октагон 14 октября 2023 года на турнире UFC Fight Night 230. В этом поединке она потерпела поражение, уступив англичанке Мелиссе Мулинс единогласным решением судей. На счету россиянки пять побед, среди которых одна нокаутом, и два поражения в MMA.

UFC не стал применять санкции в отношении бойцов из России. Глава промоушена Дэйна Уайт заверил, что организация намерена обеспечить проведение поединков с участием российских бойцов.