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21:50, 7 декабря 2024Спорт

Боец UFC поставит ультиматум при запрете триколора на турнирах

Боец UFC Алексеева: набила бы тату при запрете российского флага на турнирах
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева заявила, что делает при запрете триколора на турнирах организации. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моем теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не сможет выйти в октагон без российского флага.

Последний раз Алексеева выходила в октагон 14 октября 2023 года на турнире UFC Fight Night 230. В этом поединке она потерпела поражение, уступив англичанке Мелиссе Мулинс единогласным решением судей. На счету россиянки пять побед, среди которых одна нокаутом, и два поражения в MMA.

UFC не стал применять санкции в отношении бойцов из России. Глава промоушена Дэйна Уайт заверил, что организация намерена обеспечить проведение поединков с участием российских бойцов.

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