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18:55, 7 декабря 2024Россия

Российские школьницы впечатали торт в лицо учительнице и поиздевались над ней на видео

В Дзержинске школьницы впечатали торт в лицо учительнице в день ее рождения
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Дзержинске школьницы поиздевались над учительницей в день ее рождения и записали это на видео. Его публикует Telegram-канал Readovka.

Девочки пришли на занятие именинницы с тортом. Они стали требовать, чтобы преподавательница отпустила их с урока «в честь праздника», а также заявили, что хотят кинуть торт в лицо женщине. Учительница попросила их так не делать. Девочки притворились, что послушали ее, и соврали, будто подносят угощение близко только для того, чтобы она его попробовала. «Да схавайте вы торт уже», — закричала одна из школьниц.

Неожиданно другая впечатала торт преподавательнице в лицо. Он упал на пол, но она подняла его и снова ударила им в лицо женщине. На видео девочки говорят, что не будут его никуда выкладывать. Во время записи они не прекращают материться.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника по лицу во время урока в школе №80 из-за того, что тот отказался убрать телефон. Действия россиянки попали на видео.

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