Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 7 декабря 2024Мир

Россию обвинили в отвлечении британской разведки от борьбы с терроризмом

Guardian: MI5 пришлось свернуть борьбу с терроризмом из-за угрозы со стороны РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom  

MI5 пришлось свернуть борьбу с терроризмом из-за растущей угрозы со стороны России, Китая и других государств. В отвлечении британской разведки от ее целей обвинил ряд государств ее гендиректор Кен Маккаллум, его слова приводит The Guardian.

Агентство должно учитывать свои «ограниченные» ресурсы и делать «неудобный выбор». По словам Маккаллума, сейчас Британия сталкивается в большей степени с агрессией со стороны третьих стран, нежели с опасностью терроризма.

Сейчас разведке приходится выбирать, какую часть из ограниченных возможностей можно потратить на деятельность государств, таких как Россия, Иран или Китай, а какую — на различные формы терроризма или возможные угрозы в обозримом будущем.

Ранее контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда в Великобритании обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL в Бирмингеме. Как сообщили в The Guardian, возгорание началось из-за зажигательного устройства в одной из посылок. Утверждается, что посылка с зажигательным устройством была отправлена в Бирмингем по воздуху. Пожар произошел в конце июля. Следователи изучают возможную связь данного инцидента с пожаром на складе DHL в немецком Лейпциге, который случился в том же месяце.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Две недружественные страны НАТО заблокировали пакет антироссийских санкций ЕС

      Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий в декабре и январе

      Украину назвали не стоящей ядерной войны

      В БРИКС заявили об отсутствии интереса к ослаблению доллара

      Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

      Российский бизнесмен построит отели в Крыму на 15 миллиардов рублей

      Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

      Трамп встретится с принцем Уильямом

      Омский бренд засудили за футболки с Данилой Багровым

      Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше