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15:57, 7 декабря 2024Спорт

«Спартак» выиграл шестой матч подряд в РПЛ

«Спартак» победил «Пари Нижний Новгород» и выиграл шестой матч подряд в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» на своем поле разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Спартак» одержал шестую победу в РПЛ подряд, набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У «Пари НН» 16 очков, клуб находится на 13-й позиции.

Матч стал последним для обеих команд в нынешнем году. 19-й тур РПЛ состоится в марте 2025-го.

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