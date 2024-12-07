Стало известно происхождение атаковавшего Крымский мост дрона

Кондратьев: атаковавший Крымский мост морской дрон «Гавия» разработан в Исландии

Польские морские дроны «Гавия», которые пытались атаковать Крымский мост, были разработаны фирмой из Исландии для подводных исследований. О происхождении устройств aif.ru стало известно от основателя учебного центра беспилотной авиации, члена-корреспондента Российской инженерной академии Максима Кондратьева.

По мнению эксперта, надводными безэкипажными катерами могли управлять с помощью спутниковой сети. Запустить их могли с военного корабля или гражданского судна.

«Все эти средства могут управляться через спутниковые системы, включая систему передачи данных Starlink, которая принадлежит Илону Маску. Она однозначно используется для военных задач», — предложил он.

Об атаке моста новейшими польскими дронами стало известно 6 декабря. Российские военные уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров «Раптор». В 4:50 в акватории Черного моря были зафиксированы пять безэкипажных катеров, а в 5:17 — перекрыли движение по Крымскому мосту. Кроме БЭК «Гавия» в атаке принимали участие катера Magura-V5 и Sea Baby.