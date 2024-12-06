ВСУ впервые атаковали Крымский мост новейшими БЭК из Польши «Гавия»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами (БЭК) «Гавия». Морские дроны поступили в ВСУ почти сразу после испытаний в польской Гдыне, состоявшихся 18 ноября.

Российские военные уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров «Раптор». В 4:50 в акватории Черного моря были зафиксированы пять безэкипажных катеров, а в 5:17 — перекрыли движение по Крымскому мосту.

Кроме БЭК «Гавия» в атаке принимали участие катера Magura-V5 и Sea Baby, — по плану ВСУ до Крымского моста должны были дойти не менее десяти БЭК. Однако все катера были уничтожены российскими военными.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

ВСУ используют технику стран НАТО для атак по России

Заместитель начальника штаба по разведке отряда «Тигр» с позывным Орел рассказал, что ВСУ используют большое количество военной техники стран НАТО при атаках на позиции Вооруженных сил России.

По его словам, российская артиллерия уничтожает технику ВСУ на подкатах.

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV, благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», — заявил военнослужащий.

Военный также передал кадры, на которых запечатлена уничтоженная техника НАТО, а также видны удары по танку ВСУ.

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина не раз пыталась ударить по объектам государственной важности в России

Украина не раз пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане 28 ноября. «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», — рассказал он.

Путин призвал противников Москвы не забывать о наличии у страны гиперзвуковых ракет и оружия, не имеющего аналогов в мире.