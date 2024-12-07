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12:49, 7 декабря 2024Силовые структуры

Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

Ura.ru: в Екатеринбурге задержали бизнесмена Мкртчяна, напавшего на полицейского
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Екатеринбурге задержали российского бизнесмена Эдгара Мкртчяна, связанного с организованной преступностью и, предположительно, напавшего на полицейского. Об этом стало известно Ura.ru.

Неназванный собеседник издания сообщил, что операция полиции при силовой поддержке спецназа прошла в Октябрьском районе города 5 декабря.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», — добавил источник. Отмечается, что ранее Мкртчяна судили по той же статье.

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Бизнесмена связывают с организованной преступной группировкой «Визовские». По некоторым данным, в мае Мкртчян вместе с подельником избил сотрудника ГИБДД в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».

Ранее в подмосковной Лобне произошла стрельба в ресторане. Двое злоумышленников вступили в конфликт с сотрудниками заведения и открыли по ним огонь из травматического оружия.

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