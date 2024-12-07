Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

Ura.ru: в Екатеринбурге задержали бизнесмена Мкртчяна, напавшего на полицейского

В Екатеринбурге задержали российского бизнесмена Эдгара Мкртчяна, связанного с организованной преступностью и, предположительно, напавшего на полицейского. Об этом стало известно Ura.ru.

Неназванный собеседник издания сообщил, что операция полиции при силовой поддержке спецназа прошла в Октябрьском районе города 5 декабря.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», — добавил источник. Отмечается, что ранее Мкртчяна судили по той же статье.

Бизнесмена связывают с организованной преступной группировкой «Визовские». По некоторым данным, в мае Мкртчян вместе с подельником избил сотрудника ГИБДД в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».

Ранее в подмосковной Лобне произошла стрельба в ресторане. Двое злоумышленников вступили в конфликт с сотрудниками заведения и открыли по ним огонь из травматического оружия.