Стали известны подробности стрельбы в подмосковном ресторане

МВД: зачинщики стрельбы в ресторане Euphoria в Лобне имели травматическое оружие

Зачинщики стрельбы в ресторане Euphoria в подмосковной Лобне имели при себе травматическое оружие. Подробности случившегося сообщили в главном управлении МВД России по Московской области.

Как стало известно, конфликт возник между двумя мужчинами и сотрудниками заведения на улице Чайковского. В ходе потасовки злоумышленники применили нож, а потом несколько раз выстрелили из травматического оружия в сторону работников. Затем они скрылись.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Одного из них, местного жителя 1997 года рождения, задержали и доставили в отделение. Розыск второго участника конфликта продолжается.

Отмечается, что в ходе перестрелки пострадали четыре человека. Они обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в лобненском ресторане получили огнестрельные ранения бедра и поясницы.